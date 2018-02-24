Пожар в Челябинской области унес жизни четырех человек
Пожар в частном доме на территории Челябинской области унес жизни четырех человек. Сведения о происшествии предоставляются представителями пресс-ведомства регионального управления МЧС РФ.
По имеющимся данным, отмечен пожар в населенном пункте Чесма, входящем в состав Чесменского района области. Возгорание в частном доме зафиксировано в районе 05:30 утра субботы, 24 февраля. Прибывшие на место в оперативном порядке спасатели сумели ликвидировать пламя уже к 06:05 часам. При последующем осмотре дома сотрудниками экстренных служб были обнаружены тела четырех человек. Предварительно, их смерть наступила вследствие отравления угарным газом, что произошло непосредственно в процессе пожара.
В МЧС отметили, что все погибшие являлись взрослыми, и при осмотре несовершеннолетних в доме не выявлено. Сейчас сотрудниками экстренных служб Челябинской области устанавливаются ключевые обстоятельства случившегося, а среди главных причин возгорания выделяют курение в состоянии алкогольного опьянения.
По имеющимся данным, отмечен пожар в населенном пункте Чесма, входящем в состав Чесменского района области. Возгорание в частном доме зафиксировано в районе 05:30 утра субботы, 24 февраля. Прибывшие на место в оперативном порядке спасатели сумели ликвидировать пламя уже к 06:05 часам. При последующем осмотре дома сотрудниками экстренных служб были обнаружены тела четырех человек. Предварительно, их смерть наступила вследствие отравления угарным газом, что произошло непосредственно в процессе пожара.
В МЧС отметили, что все погибшие являлись взрослыми, и при осмотре несовершеннолетних в доме не выявлено. Сейчас сотрудниками экстренных служб Челябинской области устанавливаются ключевые обстоятельства случившегося, а среди главных причин возгорания выделяют курение в состоянии алкогольного опьянения.
Автор: Марина Вебер