Преемника Scirocco показали на эскизах независимого дизайнера
Независимый дизайнер Луис Карлос Морено показал на эскизах преемника Scirocco. Данную модель разработчики Volkswagen сняли с производства.
Эксперты отмечают, что дизайн Карлоса Морены похож на купе Arteon в четырехдверном исполнении. Однако он добавил и некоторые новые нюансы – панорамную крышу, хром и широкие «бедра». Салон автомобиля отличается «спортивностью». Разработчики Volkswagen отказались от выпуска модели по трем причинам. Во-первых, покупатели не сильно торопятся покупать спортивные автомобили, а предпочитают внедорожники. Кроме того, немецкая автомобильная компания сделала акцент на выпуске моделей с электрической силовой установкой.
Эксперты отмечают, что в Volkswagen могут вернуться к выпуску купе, но оно уже будет отличаться от предыдущих наличием электромотора.
Ранее сообщалось, что роскошный электрический седан Volkswagen I. D. Vizzion с системой голосового управления дебютирует в Женеве.
Эксперты отмечают, что дизайн Карлоса Морены похож на купе Arteon в четырехдверном исполнении. Однако он добавил и некоторые новые нюансы – панорамную крышу, хром и широкие «бедра». Салон автомобиля отличается «спортивностью». Разработчики Volkswagen отказались от выпуска модели по трем причинам. Во-первых, покупатели не сильно торопятся покупать спортивные автомобили, а предпочитают внедорожники. Кроме того, немецкая автомобильная компания сделала акцент на выпуске моделей с электрической силовой установкой.
Эксперты отмечают, что в Volkswagen могут вернуться к выпуску купе, но оно уже будет отличаться от предыдущих наличием электромотора.
Ранее сообщалось, что роскошный электрический седан Volkswagen I. D. Vizzion с системой голосового управления дебютирует в Женеве.
Автор: Сергей Сидорин