В Новосибирске в ДТП столкнулись маршрутка, автобус и Mercedes
В Новосибирске произошло ДТП, в ходе которого столкнулись два автобуса и автомобиль марки Mercedes-Benz. По предварительной информации, в ходе аварии никто не пострадал.
Авария произошла на улице Гоголя. Автомобиль марки Mercedes-Benz двигался в направлении перекрестка. По обе стороны от него ехали два автобуса. В один момент водитель легкового автомобиля решил свернуть на парковку, не заметив пассажирское транспортное средств слева. В итоге произошло столкновение, что привело к развороту машины. При этом она ударилась в идущий справа автобус.
По данным локальных изданий, из-за аварии образовалась пробка, которую удалось оперативно ликвидировать. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. В полиции пока не подтвердили факт ДТП.
Авария произошла на улице Гоголя. Автомобиль марки Mercedes-Benz двигался в направлении перекрестка. По обе стороны от него ехали два автобуса. В один момент водитель легкового автомобиля решил свернуть на парковку, не заметив пассажирское транспортное средств слева. В итоге произошло столкновение, что привело к развороту машины. При этом она ударилась в идущий справа автобус.
По данным локальных изданий, из-за аварии образовалась пробка, которую удалось оперативно ликвидировать. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. В полиции пока не подтвердили факт ДТП.
Автор: Махов Артем