Яна Кошкина впечатлила мужчин обнаженной грудью
Актриса Яна Кошкина впечатлила мужчины видом своей обнаженной груди, разместив соответствующие кадры на странице в Instagram. Таким образом знаменитость решила поздравить защитников с 23 февраля.
Яна Кошкина решила, что лучшим подарком для ее поклонников среди мужчин в честь Дня защитника отечества станет именно обнаженная фотосессия. На опубликованном снимке актриса стоит в полный рост, надев на голову шляпу. Из одежды на ней только низ нижнего белья, пока верхняя часть полностью обнажена. Скрывает “прелести” Кошкиной от объектива только удачно падающая тень.
Мужчинам звезда пожелала сохранять чувство юмора, оставаться уверенными и самодостаточными личностями. Кроме того, убеждена Яна Кошкина, защитники также должны быть щедрыми и верными. Публикация на странице теледивы успела за сутки собрать более 21 тысячи отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев от фолловеров.
Ранее поклонники порекомендовали Кошкиной попробовать свои силы на съемках фильмов для взрослых.
Яна Кошкина решила, что лучшим подарком для ее поклонников среди мужчин в честь Дня защитника отечества станет именно обнаженная фотосессия. На опубликованном снимке актриса стоит в полный рост, надев на голову шляпу. Из одежды на ней только низ нижнего белья, пока верхняя часть полностью обнажена. Скрывает “прелести” Кошкиной от объектива только удачно падающая тень.
Мужчинам звезда пожелала сохранять чувство юмора, оставаться уверенными и самодостаточными личностями. Кроме того, убеждена Яна Кошкина, защитники также должны быть щедрыми и верными. Публикация на странице теледивы успела за сутки собрать более 21 тысячи отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев от фолловеров.
Ранее поклонники порекомендовали Кошкиной попробовать свои силы на съемках фильмов для взрослых.
Автор: Марина Вебер