В Башкирии обнаружен обмороженный труп мужчины
Источник в правоохранительных органах сообщает, что в Башкирии был обнаружен обмороженный труп мужчины. Тело пролежало под мостом на трассе Федоровка-Стерлибашево-Стерлитамак не менее трех суток.
У пострадавшего зафиксирована ссадины на лбу и правой руке. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 59-летний житель деревни Старый Калкаш.
Точную причину смерти назовут после проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз. По неофициальным данным, мужчина при жизни злоупотреблял алкогольными напитками.
У пострадавшего зафиксирована ссадины на лбу и правой руке. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 59-летний житель деревни Старый Калкаш.
Точную причину смерти назовут после проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз. По неофициальным данным, мужчина при жизни злоупотреблял алкогольными напитками.
Автор: Сергей Сидорин