СМИ сообщают об обнаружении тела мужчины в метро Москвы
В метро Москвы обнаружено тело неизвестного мужчины. Соответствующие сведения общественности предоставляются каналом РЕН ТВ, который ссылается на заявления очевидцев.
Согласно заявлениям отечественных массмедиа, тело неизвестного гражданина находилось у северного выхода со станции “Спортивная”. При этом никаких дополнительных подробностей о случившемся источниками не предоставляется, поэтому неизвестно, при каких обстоятельствах скончался мужчина.
В УМВД Москвы и администрации метрополитена официальных комментариев относительно случившегося пока не предоставляли.
Согласно заявлениям отечественных массмедиа, тело неизвестного гражданина находилось у северного выхода со станции “Спортивная”. При этом никаких дополнительных подробностей о случившемся источниками не предоставляется, поэтому неизвестно, при каких обстоятельствах скончался мужчина.
В УМВД Москвы и администрации метрополитена официальных комментариев относительно случившегося пока не предоставляли.
Автор: Марина Вебер