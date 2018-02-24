Ольга Бузова сообщила о долгожданном туре по Дальнему Востоку
Ольга Бузова сообщила в массмедиа о предстоящем концертном туре по Дальнему Востоку, выступление поп-звезды в российском регионе запланированы на следующей неделе, они начнутся в конце февраля.
В Instagram, в личном микроблоге певицы размещено сообщение о предстоящих концертах. По словам поп-исполнительницы, первый концерт состоится 27 февраля. Приглашая всех на свои выступления, звезда сообщает в соцсетях, что это будет единственной возможностью увидеть популярное музыкальное шоу. Ольга Бузова написала, что мероприятие под названием «Под звуки поцелуев» пройдёт в исключительно в рамках запланированного турне, именно поэтому необходимо посетить его. Певица порадовала своих подписчиков тем, что на каждом выступлении не менее 50 счастливчиков смогут стать обладателями эксклюзивных компакт-дисков с её автографом.
Ранее в массмедиа звезда рассказала об общем количестве просмотров своего нового видеоклипа. Речь идёт о музыкальном треке «Wi-Fi», на протяжении суток ролик набрал не менее двух миллионов просмотров. По словам артистки, подобной популярностью её видеосюжеты на протяжении короткого срока ещё не пользовались.
В Instagram, в личном микроблоге певицы размещено сообщение о предстоящих концертах. По словам поп-исполнительницы, первый концерт состоится 27 февраля. Приглашая всех на свои выступления, звезда сообщает в соцсетях, что это будет единственной возможностью увидеть популярное музыкальное шоу. Ольга Бузова написала, что мероприятие под названием «Под звуки поцелуев» пройдёт в исключительно в рамках запланированного турне, именно поэтому необходимо посетить его. Певица порадовала своих подписчиков тем, что на каждом выступлении не менее 50 счастливчиков смогут стать обладателями эксклюзивных компакт-дисков с её автографом.
Ранее в массмедиа звезда рассказала об общем количестве просмотров своего нового видеоклипа. Речь идёт о музыкальном треке «Wi-Fi», на протяжении суток ролик набрал не менее двух миллионов просмотров. По словам артистки, подобной популярностью её видеосюжеты на протяжении короткого срока ещё не пользовались.
Автор: Семен Зайцев