В Гидрометцентре назвали дату окончания морозов в Москве
В Гидрометцентре России назвали дату окончания морозов в РФ. По информации от специалистов, температура воздуха вернется положительным показателям с начала следующего месяца.
По предварительным прогнозам синоптиков, уже 1 марта морозы постепенно начнут ослабевать. 29 февраля в Москве может пройти снегопад, но он прекратится уже на утро следующего дня. В течение недели температура воздуха повысится примерно на 10 градусов. К середине месяца жителям столицы стоит ожидать полного отступления морозов.
Также специалисты отметили, что перед потеплением может наступить незначительное похолодание. Температура воздуха в следующий понедельник опуститься до отметки в 24 градуса ниже нуля в ночное время.
По предварительным прогнозам синоптиков, уже 1 марта морозы постепенно начнут ослабевать. 29 февраля в Москве может пройти снегопад, но он прекратится уже на утро следующего дня. В течение недели температура воздуха повысится примерно на 10 градусов. К середине месяца жителям столицы стоит ожидать полного отступления морозов.
Также специалисты отметили, что перед потеплением может наступить незначительное похолодание. Температура воздуха в следующий понедельник опуститься до отметки в 24 градуса ниже нуля в ночное время.
Автор: Махов Артем