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Исследователь с Урала обнаружил еще одного погибшего на перевале Дятлова
Исследователю-любителю с Урала в ходе изучения фото с перевала Дятлова удалось обнаружить там намек на еще одного погибшего. О своих догадках рассказал житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев.

Исследователь с Урала обнаружил еще одного погибшего на перевале Дятлова

После трагедии 1959 года известно только о девяти погибших туристах, которых смерть настигла на перевале Дятлова. Однако исследователь Дегтерев, изучая снимки поисковой группы, сумел сделать сенсационную находку. В частности, он убежден, что на самом деле там находилось десять тел. На это указывает нечто напоминающее человеческую руку, выглядывающую из-под сугроба. Кроме того, эксперту-любителю удалось разглядеть занесенные снегом фрагменты одежды.

Житель Урала считает, что спасатели знали о десятом трупе, но в уголовном деле он не фигурирует, и вообще нигде нет упоминаний об этом человеке. Исследователь допускает, что еще одного покойного не удалось идентифицировать. Не исключает конспиролог, что в сугробе покоился не член группы, а нападавший.

Ранее был обнаружен предмет, из-за которого могли убить группу Дятлова.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 16:08
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