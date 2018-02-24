В Ижевске 660 квартир остаются без газа
На территории Ижевска проходит диагностика газового оборудования, в настоящее время без «голубого топлива» остаются 660 квартир. Мероприятие предусматривает диагностику газового оборудования, она прошла в 1,677 тыс. многоквартирных домах.
Пресс-представитель городской администрации сообщил, что ранее запланированные работы предстоит провести еще в 928 строениях. В настоящее время газоснабжение прекращено в 660 квартир вследствие не допуска специалистов в жилища. В региональном филиале АО «Газпром газораспределение Ижевск» сообщили, что согласно правилам, управляющую компанию уведомляют о предстоящих проверках за 20 календарных дней. Она в свою очередь должна проинформировать об этом конечных потребителей. Владельцев газовых плит, которые находятся в эксплуатации более 15 лет, будут просить о том, чтобы бытовая техника была заменена или прошла обязательную диагностику.
Особо отмечено, что при отсутствии доступа специалистов в квартиры или обнаружении каких-либо неисправностей, подача ресурса может быть прекращена до устранения проблемы. Массовые проверки газового оборудования, используемого жильцами многоэтажных домов, начались после взрыва бытового газа в доме на улице Пушкинской.
Пресс-представитель городской администрации сообщил, что ранее запланированные работы предстоит провести еще в 928 строениях. В настоящее время газоснабжение прекращено в 660 квартир вследствие не допуска специалистов в жилища. В региональном филиале АО «Газпром газораспределение Ижевск» сообщили, что согласно правилам, управляющую компанию уведомляют о предстоящих проверках за 20 календарных дней. Она в свою очередь должна проинформировать об этом конечных потребителей. Владельцев газовых плит, которые находятся в эксплуатации более 15 лет, будут просить о том, чтобы бытовая техника была заменена или прошла обязательную диагностику.
Особо отмечено, что при отсутствии доступа специалистов в квартиры или обнаружении каких-либо неисправностей, подача ресурса может быть прекращена до устранения проблемы. Массовые проверки газового оборудования, используемого жильцами многоэтажных домов, начались после взрыва бытового газа в доме на улице Пушкинской.
Автор: Семен Зайцев