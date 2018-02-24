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Ученые: Дети больше едят сладостей при эмоциональных переживаниях
Западные ученые в ходе исследования установили, когда дети предпочитают сладости другим закускам. Выяснилось, что это происходит при эмоциональных переживаниях.

Ученые: Дети больше едят сладостей при эмоциональных переживаниях


В исследовании приняли участие дети от 4 до 9 лет. Их разделили на четыре группы, членам каждой из которых демонстрировали счастливые, печальные и нейтральные фрагменты мультфильма «Король Лев» от Disney's. После просмотра им дали на выбор четыре вида закусок.

Те дети, которые смотрели печальный ролик, выбрали шоколад, те, кому показывали веселый, также выбрали сладости, но в меньшем количестве. Меньше всего шоколада съели те дети, которые смотрели нейтральное видео. Результаты исследования показали, что дети предпочитают сладости во время сильных эмоциональных переживаний, но больше при отрицательных. Кроме того, чем старше люди, тем данная тенденция более выражена. Ученые отмечают, что это обусловлено социализированными факторами.

Автор исследования Шайла К. Голуб подчеркивает, что это было первое исследование по эмоциональному питанию у маленьких детей. Уже в совсем юном возрасте дети ассоциируют еду с определенными эмоциями.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 23:01
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