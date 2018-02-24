В Уфе при странных обстоятельствах пропала мать троих детей
В Уфе при странных обстоятельствах без вести пропала мать троих детей. Об исчезновении 32-летней жительницы столицы Башкирии в органы правопорядка города сообщила ее сестра.
По словам родственницы 32-летней жительницы Уфы, утром отца семейства разбудили его дети, отметив, что нигде не могут найти маму. На связь с супругом или родственниками гражданка не выходила, ссор перед этим не происходило, накануне они беседовали с сестрой и обсуждали приезд свекрови. Супруг пропавшей без вести обошел ближайшие магазины, и в одном из них, работающем круглосуточно, рассказали, что видели похожую женщину в ночное время. Показывать видео с камер там отказались, уточнив, что готовы сделать это исключительно по запросу полиции.
Найти 32-летнюю жительницу Башкирии своими силами ее близким не удалось, поэтому они обратились за помощью в полицию. Отмечается, что у гражданки трое детей. Ее рост составляет около 158 см, вес — не более 50 кг, стройная, имеет длинные темные волосы и носит очки. Может быть одета в черного цвета удлиненную куртку.
По словам родственницы 32-летней жительницы Уфы, утром отца семейства разбудили его дети, отметив, что нигде не могут найти маму. На связь с супругом или родственниками гражданка не выходила, ссор перед этим не происходило, накануне они беседовали с сестрой и обсуждали приезд свекрови. Супруг пропавшей без вести обошел ближайшие магазины, и в одном из них, работающем круглосуточно, рассказали, что видели похожую женщину в ночное время. Показывать видео с камер там отказались, уточнив, что готовы сделать это исключительно по запросу полиции.
Найти 32-летнюю жительницу Башкирии своими силами ее близким не удалось, поэтому они обратились за помощью в полицию. Отмечается, что у гражданки трое детей. Ее рост составляет около 158 см, вес — не более 50 кг, стройная, имеет длинные темные волосы и носит очки. Может быть одета в черного цвета удлиненную куртку.
Автор: Марина Вебер