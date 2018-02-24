Замглавы Росреестра Андрей Миняев ушел в отставку
Андрей Миняев, находившийся на должности замглавы Росреестра, официально ушел в отставку. Соответствующее распоряжение накануне было подписано Дмитрием Медведевым, что указано на онлайн-портале правительства России.
Согласно утвержденному Медведевым документу, Миняев освобождается от занимаемой в Росреестре должности. Известно, что чиновник сам выявил желание покинуть вышеупомянутый пост. При этом никаких сведений о причинах такого решения сотрудника Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии не предоставляется.
Стоит также отметить, что на посту замруководителя вышеупомянутого ведомства Андрей Миняев находился в период с середины июня 2017 года.
Согласно утвержденному Медведевым документу, Миняев освобождается от занимаемой в Росреестре должности. Известно, что чиновник сам выявил желание покинуть вышеупомянутый пост. При этом никаких сведений о причинах такого решения сотрудника Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии не предоставляется.
Стоит также отметить, что на посту замруководителя вышеупомянутого ведомства Андрей Миняев находился в период с середины июня 2017 года.
Автор: Марина Вебер