В Башкирии мужчина в ходе застолья ударил гостя кухонным ножом
В Башкирии мужчина в ходе застолья нанес своему гостю несколько ножевых ранений. По сведениям от местной прессы, пострадавшего пришлось доставить в локальный госпиталь с травмой грудной клетки.
Инцидент произошел 23 февраля в вечернее время в городе Туймазы. По информации от башкирских СМИ, двое мужчин среднего возраста распивали алкоголь в доме у одного из них. В ходе застолья у них начался серьезный конфликт. Один из мужчин схватил острый предмет и несколько раз ударил оппонента. Пострадавшего доставили в доставили в близлежащую районную больницу с проникающими ранениями в области верхней части груди.
Полиции города удалось найти и задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Во время расследования удалось установить, что ранее он уже имел серьезные проблемы с законом за аналогичные инциденты. Злоумышленник подписал признательные показания. По факту причинения вреда здоровью начато уголовное делопроизводство.
Инцидент произошел 23 февраля в вечернее время в городе Туймазы. По информации от башкирских СМИ, двое мужчин среднего возраста распивали алкоголь в доме у одного из них. В ходе застолья у них начался серьезный конфликт. Один из мужчин схватил острый предмет и несколько раз ударил оппонента. Пострадавшего доставили в доставили в близлежащую районную больницу с проникающими ранениями в области верхней части груди.
Полиции города удалось найти и задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Во время расследования удалось установить, что ранее он уже имел серьезные проблемы с законом за аналогичные инциденты. Злоумышленник подписал признательные показания. По факту причинения вреда здоровью начато уголовное делопроизводство.
Автор: Махов Артем