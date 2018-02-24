В Сети обнародован первый тизер пикапа GMC Sierra нового поколения
На просторах Сети обнародовано первое тизерное изображение новой генерации пикапа GMC Sierra. Ожидается, что авто дебютирует уже в марте 2018 года в рамках автошоу в Детройте, США.
Если судить по фото, можно предположить, что GMC Sierra нового поколения обзаведется оригинальной передней частью кузова, а оптика предусматривает LED-элементы. Некоторые источники утверждают, что модель окажется примерно на 200 кг легче, нежели в случае с предшественником. Кроме того, грузовик обзавелся увеличенной решеткой радиатора, где присутствует фирменный логотип американского бренда. Стоит также напомнить, что пикап представляет собой переделанную версию модели Chevrolet Silverado.
Вероятно, под капотом GMC Sierra разместится мотор V8 объемом 5.0 и 6.2 литра. Кроме того, ожидается наличие дизельной установки V6 на 3.0 литра. В качестве трансмиссии предусмотрена механика на шесть скоростей и АКПП на десять диапазонов. Известно, что пикап окажется доступен на рынке исключительно с полным приводом.
Если судить по фото, можно предположить, что GMC Sierra нового поколения обзаведется оригинальной передней частью кузова, а оптика предусматривает LED-элементы. Некоторые источники утверждают, что модель окажется примерно на 200 кг легче, нежели в случае с предшественником. Кроме того, грузовик обзавелся увеличенной решеткой радиатора, где присутствует фирменный логотип американского бренда. Стоит также напомнить, что пикап представляет собой переделанную версию модели Chevrolet Silverado.
Вероятно, под капотом GMC Sierra разместится мотор V8 объемом 5.0 и 6.2 литра. Кроме того, ожидается наличие дизельной установки V6 на 3.0 литра. В качестве трансмиссии предусмотрена механика на шесть скоростей и АКПП на десять диапазонов. Известно, что пикап окажется доступен на рынке исключительно с полным приводом.
Автор: Марина Вебер