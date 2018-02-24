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Google представит новую технологию дополненной реальности на MWC
Корпорация Google представит в скором времени новую технологию, речь идёт о дополненной реальности. Новинку представят на ожидаемой в Барселоне (Испания) выставке MWC, речь идёт о платформе SDK ARCore.

Google представит новую технологию дополненной реальности на MWC

В ходе международного мероприятия Mobile World Congress представители ведущих производителей ознакомят широкую общественность с высокотехнологичными новинками электроники. Корпорация Microsoft привезёт свою версию платформы, предназначенную для создания мобильных приложений, имеющих элементы дополненной реальности. Платформа, согласно релиза, выходит из предварительного просмотра и запускается как отдельная версия 1.0. В августе 2017 года в штаб-квартире корпорации рассказали о новейшей технологии ARCore. Смартфон с её помощью может быть использован как проводник в мир современных цифровых технологий. Речь идёт о поддержке при наложении одной реальности на другую.

Возможность создавать приложения, поддерживающих новые разработки, запущена инженерами Google 23 февраля. Рядовые владельцы гаджетов могут использовать продукт ARCore 1.0, его поддержка имеется в популярной операционной системе Android 8.0 Oreo.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 23:58
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