В Башкирии из Бураевского района пропал 20-летний парень
В Башкирии из Бураевского района пропал 20-летний парень, который живет в одной из деревень. Студент исчез 12 февраля, он также является инвалидом с детства.
Его мать заявила, что в семье здоровая обстановка, никаких ссор или конфликтов не было. Она знает, что он разговаривал через Skype с какой-то девушкой, но не стала узнавать ее личные данные. Еще добавила о накопленных за некий период времени денежных средствах. Его сим-карта была обнаружена в Петербурге, Казани, Москве, в данный момент на звонки он не отвечает. Мама переживает, что с таким, как у него характером, его могут легко обидеть. Соседи сообщили, что у молодого человека была плохая успеваемость по причине неудовлетворительного здоровья. Также они рассказали, что видели его с неизвестной девушкой и якобы он мог уехать из-за влюбленности к ней, он ведет здоровый образ жизни и по характеру неконфликтный, рос в многодетной семье.
Он ушел с паспортом, 2000 рублей, ноутбуком. Имеет среднюю комплекцию тела, 170-сантиметровый рост, был одет в штаны цвета хаки, черную куртку и черную шапку, которая имеет красные полосы. В правоохранительных органах уточнили, что мобильный оператор в последнее время находит его телефон под Москвой.
Его мать заявила, что в семье здоровая обстановка, никаких ссор или конфликтов не было. Она знает, что он разговаривал через Skype с какой-то девушкой, но не стала узнавать ее личные данные. Еще добавила о накопленных за некий период времени денежных средствах. Его сим-карта была обнаружена в Петербурге, Казани, Москве, в данный момент на звонки он не отвечает. Мама переживает, что с таким, как у него характером, его могут легко обидеть. Соседи сообщили, что у молодого человека была плохая успеваемость по причине неудовлетворительного здоровья. Также они рассказали, что видели его с неизвестной девушкой и якобы он мог уехать из-за влюбленности к ней, он ведет здоровый образ жизни и по характеру неконфликтный, рос в многодетной семье.
Он ушел с паспортом, 2000 рублей, ноутбуком. Имеет среднюю комплекцию тела, 170-сантиметровый рост, был одет в штаны цвета хаки, черную куртку и черную шапку, которая имеет красные полосы. В правоохранительных органах уточнили, что мобильный оператор в последнее время находит его телефон под Москвой.
Автор: Северов Андрей