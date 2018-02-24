СМИ сообщают об обнаружении трупа в квартире в Подмосковье
В одной из квартир в городе Ногинск, входящем в состав Московской области, обнаружен труп человека. Такими сведениями делятся массмедиа, ссылаясь на заявления представителей ГУ МВД по Подмосковью.
Согласно предоставленным сведениям, инцидент отмечен в Ногинске днем пятницы, 23 февраля. В районе 13:10 часов в одной из квартир, размещенных на улице Советской Конституции, был найден труп человека. При этом никаких подробностей относительно данной находки не озвучивается, неизвестно и то, мужчина это или женщина.
Источники утверждают, что по данному факту начата проверка, а проводят ее сотрудники СУ СКР по Московской области. Следователям предстоит установить причины смерти человека, а также ключевые обстоятельства случившегося. Впоследствии по данному факту может утверждаться процессуальное решение.
Согласно предоставленным сведениям, инцидент отмечен в Ногинске днем пятницы, 23 февраля. В районе 13:10 часов в одной из квартир, размещенных на улице Советской Конституции, был найден труп человека. При этом никаких подробностей относительно данной находки не озвучивается, неизвестно и то, мужчина это или женщина.
Источники утверждают, что по данному факту начата проверка, а проводят ее сотрудники СУ СКР по Московской области. Следователям предстоит установить причины смерти человека, а также ключевые обстоятельства случившегося. Впоследствии по данному факту может утверждаться процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер