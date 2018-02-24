Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Технологии

В России раскритиковали Илона Маска за его достижения
После удачного запуска ракеты Falcon Heavy, которая оказалась прорывом в научном мире, в России в сторону изобретателя Илона Маска посыпались не только лестные эпитеты, но и стрелы критики. В стране его, в первую очередь, раскритиковали за достижения.

В России раскритиковали Илона Маска за его достижения


Сторонники подобной теории утверждают, что Маск не придумал ничего нового. Они говорят, что примерно такую же, а то и большую грузоподъемность имела советская ракета «Энергия», американская «Сатурн-V» и другие. Однако на сегодняшний день ни одна из них не используется и не выпускаются. К тому же, на данный момент нет и таковой нагрузки.

Некоторые эксперты утверждают, что частной компании трудно предъявлять претензии в том, что она нерационально использует средства. Тем более, что Маск создавал ракету не для политических игрищ, а для рационального использования – запуска спутников и полеты в дальние регионы космоса.

Были и те, которым не понравилось, что Маск направил в космос автомобиль Tesla, а не что-то стоящее. Это можно назвать оправданной традицией, когда новые ракеты оборудовали именно «болванками», а не дорогостоящим оборудованием, потеря которого дорого бы стоила организаторам полета.

Вспомнили Маску и то, что он использует чужие наработки, но вся слава достается именно ему. Одну из ведущих ролей в развитии компании Space X сыграл Том Мюллер, который занимает должность ведущего инженера.

Ну и наконец злопыхатели утверждают, что ракета была запущена в космос за денежные средства американского государства, ведь компания за 10 лет работы получила от NASA 3,5 млрд долларов, а на данный момент с властями заключено контрактов на сумму более 7 млрд долларов.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 17:38
Читайте также
В хоккейном матче за бронзу ОИ-2018 Канада обошла
Фигуристка Татьяна Тотьмянина вернулась после
Чешские биатлонисты объявили бойкот российского
В Ижевске 660 квартир остаются без газа
Замглавы Росреестра Андрей Миняев ушел в отставку
В Гидрометцентре назвали дату окончания морозов в
В Петербурге появились похожие на северное сияние
Алексей Пушков рассказал, зачем Украина
Эксперты: В Алтайском крае прекратился рост цен
Россия признана лидером по денежным переводам на
В Башкирии стали дороже овощи и подешевели
Минтруд уполномочили назначать выплаты за
Добавление комментария
Последние новости
25.02, 05:00 "Однажды": Сергей Гармаш признался, что жена вышла на
25.02, 04:30 Ученые: Старение мозга может начаться уже в 25 лет
25.02, 04:00 Зонт NASA Juno сделал редкие снимки провала южного
25.02, 03:28 Лыжник Йон Олссон приобрел эксклюзивный Audi RS6 Avant
25.02, 02:56 Ирина Салтыкова больше не скрывает роман с женатым
25.02, 02:28 Полина Гагарина обнародовала фото в объятиях мужа
25.02, 02:00 Ученые доказали существование жизни после смерти
25.02, 01:31 В 2017 году россияне потратили на покупку премиум-авто
25.02, 01:02 СМИ рассказали, кого из знаменитостей подозревали в
25.02, 00:31 Кристина Орбакайте показала возмужавшего 19-летнего сына
24.02, 23:58 Google представит новую технологию дополненной
24.02, 23:40 Приложение Samsung Max поможет в экономии мобильного
24.02, 23:20 В Сети обнародован первый тизер пикапа GMC Sierra нового
24.02, 23:01 Ученые: Дети больше едят сладостей при эмоциональных
24.02, 22:40 Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross выпустят в марте
24.02, 22:19 Армен Джигарханян поделился в СМИ своими переживаниями
24.02, 22:01 Певица Ирина Дубцова отдохнула в Турции с футболистом из
24.02, 21:40 Компания Ulefone сделала Ulefone T2 Pro с процессором
24.02, 21:32 “Дом-2”: Лиза Триандафилиди начала интересоваться
24.02, 21:28 В Renault рассказали о главных секретах болида RS18