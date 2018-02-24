В России раскритиковали Илона Маска за его достижения

Сторонники подобной теории утверждают, что Маск не придумал ничего нового. Они говорят, что примерно такую же, а то и большую грузоподъемность имела советская ракета «Энергия», американская «Сатурн-V» и другие. Однако на сегодняшний день ни одна из них не используется и не выпускаются. К тому же, на данный момент нет и таковой нагрузки.Некоторые эксперты утверждают, что частной компании трудно предъявлять претензии в том, что она нерационально использует средства. Тем более, что Маск создавал ракету не для политических игрищ, а для рационального использования – запуска спутников и полеты в дальние регионы космоса.Были и те, которым не понравилось, что Маск направил в космос автомобиль Tesla, а не что-то стоящее. Это можно назвать оправданной традицией, когда новые ракеты оборудовали именно «болванками», а не дорогостоящим оборудованием, потеря которого дорого бы стоила организаторам полета.Вспомнили Маску и то, что он использует чужие наработки, но вся слава достается именно ему. Одну из ведущих ролей в развитии компании Space X сыграл Том Мюллер, который занимает должность ведущего инженера.Ну и наконец злопыхатели утверждают, что ракета была запущена в космос за денежные средства американского государства, ведь компания за 10 лет работы получила от NASA 3,5 млрд долларов, а на данный момент с властями заключено контрактов на сумму более 7 млрд долларов.