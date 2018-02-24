Ученые: Мужчины чаще женщин испытывают оргазм
Исследователи из США рассказали, что мужчины чаще женщин испытывают оргазм. По словам специалистов, представительницы прекрасного пола получают удовлетворение во время секса примерно в 60 процентах случаев.
Ученые определили, что у женщин длительность оргазма составляет примерно 20 секунд. Мужчины же испытывают благоприятные ощущения в течение от 3 до 10 секунд. Причиной данной тенденции является то, что эрогенные зоны женщин менее восприимчивы к раздражителям. В процессе полового акта гормоны, отвечающие у них за оргазм, скапливаются в больших количествах, ввиду чего ощущения сохраняются дольше.
Также исследователи установили, что представительницы нетрадиционной сексуальной ориентации примерно на 12 процентов чаще остальных испытывают оргазм. Кроме того, их длительность может зависеть от периода полового акта. Также на продолжительности оргазма сказываются и личные физиологические особенности индивидов.
По словам ученых, определить силу оргазма у мужчин и женщин практически невозможно, так как она напрямую зависит от специфики полового акта и уровня выработки гормонов в организме. Кроме того, представительницы прекрасного пола могут испытывать его несколько раз подряд, чем не могут похвастаться их партнеры.
Ученые определили, что у женщин длительность оргазма составляет примерно 20 секунд. Мужчины же испытывают благоприятные ощущения в течение от 3 до 10 секунд. Причиной данной тенденции является то, что эрогенные зоны женщин менее восприимчивы к раздражителям. В процессе полового акта гормоны, отвечающие у них за оргазм, скапливаются в больших количествах, ввиду чего ощущения сохраняются дольше.
Также исследователи установили, что представительницы нетрадиционной сексуальной ориентации примерно на 12 процентов чаще остальных испытывают оргазм. Кроме того, их длительность может зависеть от периода полового акта. Также на продолжительности оргазма сказываются и личные физиологические особенности индивидов.
По словам ученых, определить силу оргазма у мужчин и женщин практически невозможно, так как она напрямую зависит от специфики полового акта и уровня выработки гормонов в организме. Кроме того, представительницы прекрасного пола могут испытывать его несколько раз подряд, чем не могут похвастаться их партнеры.
Автор: Махов Артем