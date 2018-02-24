Приложение Samsung Max поможет в экономии мобильного трафика
Приложение Samsung Max поможет пользователям в экономии мобильного трафика. Предлагается, что данный сервис заменит Opera Max на устройствах, функционирующих на базе ОС Android.
Благодаря Opera Max удавалось обеспечивать экономию мобильного трафика, что особенно необходимо при просмотре видео, загрузке веб-страниц или онлайн-прослушивании музыки. Сервис запустили еще в 2014 году, и уже в 2016 количество пользователей достигло показателя в 50 млн человек в месяц. Однако даже высокая популярность не спасла сервис от прекращения работы. Причиной этому в Opera назвали тот факт, что приложение несколько отличается от того, чем разработчик занимается обычно, и отказ от его развития поможет сосредоточить свое внимание на ключевых направлениях.
Samsung Max, как полагают эксперты, может стать достаточно достойной альтернативой для сервиса Opera. Помимо экономии трафика, указанное приложение также сможет осуществлять контроль приватности пользователя в Сети и заботиться о безопасности Wi-Fi-соединения.
Благодаря Opera Max удавалось обеспечивать экономию мобильного трафика, что особенно необходимо при просмотре видео, загрузке веб-страниц или онлайн-прослушивании музыки. Сервис запустили еще в 2014 году, и уже в 2016 количество пользователей достигло показателя в 50 млн человек в месяц. Однако даже высокая популярность не спасла сервис от прекращения работы. Причиной этому в Opera назвали тот факт, что приложение несколько отличается от того, чем разработчик занимается обычно, и отказ от его развития поможет сосредоточить свое внимание на ключевых направлениях.
Samsung Max, как полагают эксперты, может стать достаточно достойной альтернативой для сервиса Opera. Помимо экономии трафика, указанное приложение также сможет осуществлять контроль приватности пользователя в Сети и заботиться о безопасности Wi-Fi-соединения.
Автор: Марина Вебер