Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Технологии

Приложение Samsung Max поможет в экономии мобильного трафика
Приложение Samsung Max поможет пользователям в экономии мобильного трафика. Предлагается, что данный сервис заменит Opera Max на устройствах, функционирующих на базе ОС Android.

Приложение Samsung Max поможет в экономии мобильного трафика

Благодаря Opera Max удавалось обеспечивать экономию мобильного трафика, что особенно необходимо при просмотре видео, загрузке веб-страниц или онлайн-прослушивании музыки. Сервис запустили еще в 2014 году, и уже в 2016 количество пользователей достигло показателя в 50 млн человек в месяц. Однако даже высокая популярность не спасла сервис от прекращения работы. Причиной этому в Opera назвали тот факт, что приложение несколько отличается от того, чем разработчик занимается обычно, и отказ от его развития поможет сосредоточить свое внимание на ключевых направлениях.

Samsung Max, как полагают эксперты, может стать достаточно достойной альтернативой для сервиса Opera. Помимо экономии трафика, указанное приложение также сможет осуществлять контроль приватности пользователя в Сети и заботиться о безопасности Wi-Fi-соединения.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 23:40
Читайте также
В хоккейном матче за бронзу ОИ-2018 Канада обошла
Фигуристка Татьяна Тотьмянина вернулась после
Чешские биатлонисты объявили бойкот российского
В Ижевске 660 квартир остаются без газа
Замглавы Росреестра Андрей Миняев ушел в отставку
В Гидрометцентре назвали дату окончания морозов в
В Петербурге появились похожие на северное сияние
Алексей Пушков рассказал, зачем Украина
Эксперты: В Алтайском крае прекратился рост цен
Россия признана лидером по денежным переводам на
В Башкирии стали дороже овощи и подешевели
Минтруд уполномочили назначать выплаты за
Добавление комментария
Последние новости
25.02, 05:00 "Однажды": Сергей Гармаш признался, что жена вышла на
25.02, 04:30 Ученые: Старение мозга может начаться уже в 25 лет
25.02, 04:00 Зонт NASA Juno сделал редкие снимки провала южного
25.02, 03:28 Лыжник Йон Олссон приобрел эксклюзивный Audi RS6 Avant
25.02, 02:56 Ирина Салтыкова больше не скрывает роман с женатым
25.02, 02:28 Полина Гагарина обнародовала фото в объятиях мужа
25.02, 02:00 Ученые доказали существование жизни после смерти
25.02, 01:31 В 2017 году россияне потратили на покупку премиум-авто
25.02, 01:02 СМИ рассказали, кого из знаменитостей подозревали в
25.02, 00:31 Кристина Орбакайте показала возмужавшего 19-летнего сына
24.02, 23:58 Google представит новую технологию дополненной
24.02, 23:40 Приложение Samsung Max поможет в экономии мобильного
24.02, 23:20 В Сети обнародован первый тизер пикапа GMC Sierra нового
24.02, 23:01 Ученые: Дети больше едят сладостей при эмоциональных
24.02, 22:40 Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross выпустят в марте
24.02, 22:19 Армен Джигарханян поделился в СМИ своими переживаниями
24.02, 22:01 Певица Ирина Дубцова отдохнула в Турции с футболистом из
24.02, 21:40 Компания Ulefone сделала Ulefone T2 Pro с процессором
24.02, 21:32 “Дом-2”: Лиза Триандафилиди начала интересоваться
24.02, 21:28 В Renault рассказали о главных секретах болида RS18