Анисина рассказала, как Джигурда договаривался с ЗАГСом о росписи 23 февраля
Марина Анисина рассказала, как Никита Джигурда уговорил ЗАГС расписать их 23 февраля. По ее словам, с тех пор День защитника Отечества стал для их семьи особым праздником.
«Десять лет назад Джигурда уговорил работников организации выйти в свой выходной и расписать нас. До сих пор мы продолжаем защищать наше отечество с любовью, чего можем пожелать и вам», - написала Анисина под постом. Поклонники поздравили супругов с праздничной датой и пожелали оставаться такими же искренними.
Также Анисина обнародовала несколько фотографий, на которых они позируют вместе с Джигурдой. Поклонники отметили, что шоумен отлично выглядит, несмотря на свой возраст. Публикация собрала более 100 лайков всего за несколько минут.
«Десять лет назад Джигурда уговорил работников организации выйти в свой выходной и расписать нас. До сих пор мы продолжаем защищать наше отечество с любовью, чего можем пожелать и вам», - написала Анисина под постом. Поклонники поздравили супругов с праздничной датой и пожелали оставаться такими же искренними.
Также Анисина обнародовала несколько фотографий, на которых они позируют вместе с Джигурдой. Поклонники отметили, что шоумен отлично выглядит, несмотря на свой возраст. Публикация собрала более 100 лайков всего за несколько минут.
Автор: Махов Артем