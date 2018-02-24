Чешские биатлонисты объявили бойкот российского этапа Кубка мира
Чешская сборная по биатлону намерена проигноровать этап Кубка мира в Тюмени. Об этом проинформировал Иржи Хамза, председатель Союза биатлонистов Чехии. Спортсмены могут ухудшить итоговые показатели в суммарном зачёте в ходе престижных соревнований.
В интервью западным массмедиа Хамза сообщил, что придётся пожертвовать результатом, но это будет сделано «ради чистых спортсменов и правды». По мнению председателя Союза биатлонистов Чехии, намного хуже будет изменить имеющиеся точку зрения в данном вопросе. «Это будет неправильно», - подчеркнул Хамза. Ранее о бойкотировании этапа Кубка мира в областной Тюмени заявили спортсмены Соединённых Штатов и Норвегии. Вслед за этим на защиту сохранения соревнований встал Мартен Фуркад, французский биатлонист.
Известным спортсменом было заявлено, что российские поклонники популярного вида спорта не должны каким-либо образом страдать вследствие действий отдельных людей. Француз полагает, что допинговый скандал не имеет какого-либо отношения к России. Фуркад заявил, что, возможно, решение относительно сохранения этапа в РФ не было консенсусом.
В интервью западным массмедиа Хамза сообщил, что придётся пожертвовать результатом, но это будет сделано «ради чистых спортсменов и правды». По мнению председателя Союза биатлонистов Чехии, намного хуже будет изменить имеющиеся точку зрения в данном вопросе. «Это будет неправильно», - подчеркнул Хамза. Ранее о бойкотировании этапа Кубка мира в областной Тюмени заявили спортсмены Соединённых Штатов и Норвегии. Вслед за этим на защиту сохранения соревнований встал Мартен Фуркад, французский биатлонист.
Известным спортсменом было заявлено, что российские поклонники популярного вида спорта не должны каким-либо образом страдать вследствие действий отдельных людей. Француз полагает, что допинговый скандал не имеет какого-либо отношения к России. Фуркад заявил, что, возможно, решение относительно сохранения этапа в РФ не было консенсусом.
Автор: Семен Зайцев