Кристина Орбакайте показала возмужавшего 19-летнего сына
Кристина Орбакайте показала поклонникам возмужавшего 19-летнего сына Дени Байсарова. Многие фанаты певицы удивились тому, как быстро повзрослел отпрыск их кумира.
Накануне Кристина Орбакайте побывала вместе с семьей на зимнем отдыхе, наслаждаясь заснеженными склонами. Снимками с уик-энда певица поделилась на своей странице в Instagram. На одном из фото артистка позирует в компании своего сына Дени. Многие поклонники теледивы отметили, что парень заметно возмужал и стал выглядеть более взрослым. При этом непосредственно мама на его фоне молодеет, и совсем не скажешь, что в мае Орбакайте отпразднует свое 47-летие.
В описании к посту певица написала, что очень рада была насладиться отдыхом, и ей жаль, что он так быстро закончился. Однако звезда не унывает, отмечая: “Впереди у всех много интересного”. Публикация на странице Кристины Орбакайте успела собрать более 47 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев от фолловеров.
Ранее поклонники сравнили Кристину Орбакайте с Машей Распутиной.
Накануне Кристина Орбакайте побывала вместе с семьей на зимнем отдыхе, наслаждаясь заснеженными склонами. Снимками с уик-энда певица поделилась на своей странице в Instagram. На одном из фото артистка позирует в компании своего сына Дени. Многие поклонники теледивы отметили, что парень заметно возмужал и стал выглядеть более взрослым. При этом непосредственно мама на его фоне молодеет, и совсем не скажешь, что в мае Орбакайте отпразднует свое 47-летие.
В описании к посту певица написала, что очень рада была насладиться отдыхом, и ей жаль, что он так быстро закончился. Однако звезда не унывает, отмечая: “Впереди у всех много интересного”. Публикация на странице Кристины Орбакайте успела собрать более 47 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев от фолловеров.
Ранее поклонники сравнили Кристину Орбакайте с Машей Распутиной.
Автор: Марина Вебер