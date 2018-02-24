В Санкт-Петербурге 45-летний педофил совращал падчерицу
В Санкт-Петербурге 45-летний педофил, родившийся в Казахстане, совершал развратные действия в отношении падчерицы. Подозреваемый исчез неделю назад.
Об этом 24 февраля в полицию сообщила его 54-летняя жена, мать 14-летней девочки, ученицы гимназии. Они совместно проживали в квартире три года. Женщина сообщила, что ее муж исчез неделю назад и на телефонные вызовы не отвечает. По ее словам, с осени 2016 года и по декабрь 2017 он заставлял ее дочь мыть себя в ванной и при этом прикасался к ее интимным местам. Также выяснилось, что в 2014 году он был осужден за грабеж. По месту прописки живет его сын со своей семьей. Он сообщил, что не видел родственника более года.
Отдел полиции Калининского района проводит розыскные мероприятия.
Об этом 24 февраля в полицию сообщила его 54-летняя жена, мать 14-летней девочки, ученицы гимназии. Они совместно проживали в квартире три года. Женщина сообщила, что ее муж исчез неделю назад и на телефонные вызовы не отвечает. По ее словам, с осени 2016 года и по декабрь 2017 он заставлял ее дочь мыть себя в ванной и при этом прикасался к ее интимным местам. Также выяснилось, что в 2014 году он был осужден за грабеж. По месту прописки живет его сын со своей семьей. Он сообщил, что не видел родственника более года.
Отдел полиции Калининского района проводит розыскные мероприятия.
Автор: Северов Андрей