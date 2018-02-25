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СМИ рассказали, кого из знаменитостей подозревали в сексе за деньги
СМИ рассказали, кого из знаменитостей могли поймать на сексе ради денег. По словам журналистов издания Life, в перечень вошли Дана Борисова, Ольга Бузова, и Линдси Лохан.

СМИ рассказали, кого из знаменитостей подозревали в сексе за деньги


Недавно в прессе появились сведения, что Дана Борисова вела переписку с неким мужчиной, которому предлагала сексуальные услуги за определенную сумму денег. Сама телеведущая заявила, что действительно общалась с ним, но по-другому поводу. Также она заявила, что не собирается оправдываться, так как не видит в деловых переговорах ничего особенного.

Аналогичные слухи появились и об Анастасии Волочковой. Речь могла идти не об интимных услугах, но сама балерина не стала комментировать сведения об этом.

Ольгу Бузову обвинили в том, что ей платили деньги за секс еще в 2013 году. Тогда она отказалась отвечать на вопрос об этом, проходя тест на полиграфе. Сама певица и телеведущая неоднократно опровергала информацию, называя ее вымыслом прессы.

Отец Линдси Лохан в 2013 году заявил, что его дочь встречалась с богатыми мужчинами для того, чтобы заработать деньги. Также он обвинил в причастности к этому и ее мать. Актриса не стала комментировать заявления отца, назвав их попытками устроить очередной скандал. Ранее аналогичные обвинения также поступали в адрес Леры Кудрявцевой, Анны Семенович и даже Николая Баскова.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 01:02
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