В Польше задержан подозреваемый в хакерских атаках украинец
На территории Польши стражи порядка задержали 44-летнего украинца, который подозревается в хакерских атаках. Сведения предоставляют СМИ, ссылаясь на слова представителей Центрального следственного бюро страны.
По данным источников, задержание мужчины происходило в городе Бельско-Бяла, а также известно, что 44-летний гражданин находится в розыске Интерпола. В частности, украинца подозревают в проведении хакерских атак, а также в распространении вредоносного ПО, посредством которого осуществлялось похищение личных данных пользователей, в том числе сведений о кредитных картах. В экстренных службах Польши, кроме того, уточняют, что речь идет о деятельности целой преступной группы, к которой причастен задержанный.
Ущерб, который был нанесен непосредственно активностью киберпреступников, может достигать в сумме нескольких сотен миллионов долларов. Предполагается, что в скором времени 44-летнего гражданина Украины ожидает экстрадиция в США, где ему после расследования придется предстать перед судом.
По данным источников, задержание мужчины происходило в городе Бельско-Бяла, а также известно, что 44-летний гражданин находится в розыске Интерпола. В частности, украинца подозревают в проведении хакерских атак, а также в распространении вредоносного ПО, посредством которого осуществлялось похищение личных данных пользователей, в том числе сведений о кредитных картах. В экстренных службах Польши, кроме того, уточняют, что речь идет о деятельности целой преступной группы, к которой причастен задержанный.
Ущерб, который был нанесен непосредственно активностью киберпреступников, может достигать в сумме нескольких сотен миллионов долларов. Предполагается, что в скором времени 44-летнего гражданина Украины ожидает экстрадиция в США, где ему после расследования придется предстать перед судом.
Автор: Марина Вебер