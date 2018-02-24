Диетологи дали советы, как питаться в период Великого поста
19 февраля у православных христиан наступил Великий пост, который продлится до 7 апреля и завершится Пасхой. Данный период предусматривает отказ от мясных и других продуктов животного происхождения и переход на употребление растительной пищи. Специалисты советуют руководствоваться принципом - «не навреди», ведь пост - не только ограничения в еде, а, прежде всего, духовное очищение.
Многие верующие на 40 дней полностью отказываются от пищи животного происхождения - яиц, рыбы, мясных и молочных продуктов, заменяя их вегетарианской едой – фруктами, овощами, орехами, зерновыми и бобовыми культурами. Некоторые христиане придерживаются строгих ограничений только в среду и пятницу. В эти дни недели они практически голодают, позволяя себе лишь воду. В период Великого поста следует каждому выбрать индивидуальную схему питания, основываясь на собственных ощущениях. На непродолжительное время можно отказаться от мяса, но оставить в рационе кисломолочные продукты.
Специалисты не советуют придерживаться строгого поста детям и старикам, беременным и роженицам, людям, страдающим хроническими заболеваниями. Особенно опасны какие-либо ограничения человеку с сахарным диабетом, так как даже незначительные сбои в рационе приведут к колебаниям сахара в крови, что заставит увеличивать дозы инсулина или других препаратов.
Питание в период Великого поста не должно существенно отличаться от обычного: актуальными в эту пору станут различные первые блюда, разнообразные каши, квашенные и тушеные овощи, фрукты. Например, гречневая крупа, как источник железа, более эффективна для организма в сочетании с сыром или творогом. Альтернативой мясу могут служить рыба, бобовые, кисломолочные продукты, орехи, грибы. Для лучшего усвоения гороха, фасоли или чечевицы, их необходимо хорошо промыть до прозрачной воды, затем немного проварить и, сменив воду, снова поставить на огонь. Все это снизит в продуктах количество сложных углеводов и облегчит их переваривание. Не следует забывать об употреблении воды – 1,5 литра в день, считают диетологи, будет достаточно.
Верующим, придерживающимся поста, диетологи рекомендуют ввести в свой рацион больше зелени, тепличной или собранной самостоятельно в экологически чистых местах. Кроме петрушки, укропа, можно употреблять листья крапивы, добавляя их к салатам или к зеленому борщу в паре со щавелем. Следует помнить, что это дикое растение не только кладезь микроэлементов, но еще и влияет на свертываемость крови, поэтому ею не следует злоупотреблять, используя в меру. Отличным дополнением к рациону станут фруктовые и овощные фреши, различные миксы, дополненные зеленым луком, капустой, шпинатом, а также зеленые коктейли. Однако людям, страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, противопоказаны производные свежих овощей и фруктов.
После завершения поста христианам, которые его строго придерживались, вводить в рацион продуты животного происхождения следует постепенно, чтобы не навредить здоровью. В первые дни нужно воздержаться от переедания – питаться маленькими порциями, не злоупотреблять жирным, острым, жареным и на первое время ограничиться легкой пищей.
Людям следует помнить, что пост – это не только отказ от мясного, а, в первую очередь, духовное очищение, избавление от гордыни, дерзости, надменности, вредных привычек и различных излишеств. Существует поговорка: «В пост не важно, чем питаться, главное – «не грызть» друг друга».
Эксперты рассказали, как после начала Великого поста изменились цены на постные продукты.
Многие верующие на 40 дней полностью отказываются от пищи животного происхождения - яиц, рыбы, мясных и молочных продуктов, заменяя их вегетарианской едой – фруктами, овощами, орехами, зерновыми и бобовыми культурами. Некоторые христиане придерживаются строгих ограничений только в среду и пятницу. В эти дни недели они практически голодают, позволяя себе лишь воду. В период Великого поста следует каждому выбрать индивидуальную схему питания, основываясь на собственных ощущениях. На непродолжительное время можно отказаться от мяса, но оставить в рационе кисломолочные продукты.
Специалисты не советуют придерживаться строгого поста детям и старикам, беременным и роженицам, людям, страдающим хроническими заболеваниями. Особенно опасны какие-либо ограничения человеку с сахарным диабетом, так как даже незначительные сбои в рационе приведут к колебаниям сахара в крови, что заставит увеличивать дозы инсулина или других препаратов.
Питание в период Великого поста не должно существенно отличаться от обычного: актуальными в эту пору станут различные первые блюда, разнообразные каши, квашенные и тушеные овощи, фрукты. Например, гречневая крупа, как источник железа, более эффективна для организма в сочетании с сыром или творогом. Альтернативой мясу могут служить рыба, бобовые, кисломолочные продукты, орехи, грибы. Для лучшего усвоения гороха, фасоли или чечевицы, их необходимо хорошо промыть до прозрачной воды, затем немного проварить и, сменив воду, снова поставить на огонь. Все это снизит в продуктах количество сложных углеводов и облегчит их переваривание. Не следует забывать об употреблении воды – 1,5 литра в день, считают диетологи, будет достаточно.
Верующим, придерживающимся поста, диетологи рекомендуют ввести в свой рацион больше зелени, тепличной или собранной самостоятельно в экологически чистых местах. Кроме петрушки, укропа, можно употреблять листья крапивы, добавляя их к салатам или к зеленому борщу в паре со щавелем. Следует помнить, что это дикое растение не только кладезь микроэлементов, но еще и влияет на свертываемость крови, поэтому ею не следует злоупотреблять, используя в меру. Отличным дополнением к рациону станут фруктовые и овощные фреши, различные миксы, дополненные зеленым луком, капустой, шпинатом, а также зеленые коктейли. Однако людям, страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, противопоказаны производные свежих овощей и фруктов.
После завершения поста христианам, которые его строго придерживались, вводить в рацион продуты животного происхождения следует постепенно, чтобы не навредить здоровью. В первые дни нужно воздержаться от переедания – питаться маленькими порциями, не злоупотреблять жирным, острым, жареным и на первое время ограничиться легкой пищей.
Людям следует помнить, что пост – это не только отказ от мясного, а, в первую очередь, духовное очищение, избавление от гордыни, дерзости, надменности, вредных привычек и различных излишеств. Существует поговорка: «В пост не важно, чем питаться, главное – «не грызть» друг друга».
Эксперты рассказали, как после начала Великого поста изменились цены на постные продукты.
Автор: Чупира Марьяна