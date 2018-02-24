Фигуристка Татьяна Тотьмянина вернулась после травмы на лед
Татьяна Тотьмянина, пермская фигуристка, вернулась на лед после тяжёлой травмы, перед самым Новым годом она сломала ногу. На протяжении двух месяцев известная спортсменка перенесла несколько операций.
Фанаты Тотьмяниной убеждены в том, что вернуться на большой лед фигуристке помогла, как они считают, невероятная сила воли. На больничную койку чемпионка попала 30 декабря, врачи диагностировали у неё перелом правой ноги. Спортсменка вновь катается благодаря трём уникальным операциям, а также ежедневным физическим нагрузкам, включая поддержку её близких и родственников. Олимпийская чемпионка на протяжении ряда лет была максимально востребована, она принимала участие во всех ледовых шоу, поставленных Ильёй Авербухом, причём у неё были ведущие партии.
Ранее, в 2017 году, финальные спектакли состоялись без участия прославленной спортсменки. В ходе очередного проката фигуристка неудачно упала, повредив ногу. Информация об этом размещена в социальной сети Instagram, в личном микроблоге известной российской чемпионки. «Живём дальше. Скоро буду с вами! Всех люблю», – обратилась Татьяна Тотьмянина к многочисленным фанатам.
Фанаты Тотьмяниной убеждены в том, что вернуться на большой лед фигуристке помогла, как они считают, невероятная сила воли. На больничную койку чемпионка попала 30 декабря, врачи диагностировали у неё перелом правой ноги. Спортсменка вновь катается благодаря трём уникальным операциям, а также ежедневным физическим нагрузкам, включая поддержку её близких и родственников. Олимпийская чемпионка на протяжении ряда лет была максимально востребована, она принимала участие во всех ледовых шоу, поставленных Ильёй Авербухом, причём у неё были ведущие партии.
Ранее, в 2017 году, финальные спектакли состоялись без участия прославленной спортсменки. В ходе очередного проката фигуристка неудачно упала, повредив ногу. Информация об этом размещена в социальной сети Instagram, в личном микроблоге известной российской чемпионки. «Живём дальше. Скоро буду с вами! Всех люблю», – обратилась Татьяна Тотьмянина к многочисленным фанатам.
Автор: Семен Зайцев