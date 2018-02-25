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В 2017 году россияне потратили на покупку премиум-авто более 540 млрд рублей
Согласно итогам 2017 года на приобретение премиум-авто россияне потратили в сумме порядка 543 млрд рублей. Это показатель на 2% выше того, что фиксировался годом назад, отмечает “АВТОСТАТ”.

В 2017 году россияне потратили на покупку премиум-авто более 540 млрд рублей

Среди брендов первенство непосредственно по выручке удерживает немецкий производитель Mercedes-Benz. Благодаря продаже авто премиум-класса в России компания выручила почти 150 млрд рублей, что на 2% хуже прошлых итогов. Вторая позиция у BMW, чья выручка выросла на 17%, составив в сумме 112 млрд рублей. Тройку лидеров с итогом в 94 млрд занимает японская марка Lexus, чей доход упал по итогам года на 1,5%.

В пятерку наиболее востребованных премиум-брендов в 2017 году также удалось войти еще одному “немцу” — Audi. Компания заработала 53 млрд на продаже люксовых авто. ТОП-5 замыкает британская фирма Land Rover, выручив за указанный период порядка 49 млрд рублей.

Представители “АВТОСТАТ” отмечают, что непосредственно на долю премиум-класса на автомобильном рынке России приходится не более 10% продаж. Однако высокая стоимость таких моделей позволяет им занимать порядка четверти от суммарного объема выручки.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 01:31
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