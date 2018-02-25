Ученые доказали существование жизни после смерти
Ученые выяснили, что после смерти в отдельных частях организма продолжаются жизненные процессы. После отказа всех органов белок все еще продолжает синтезироваться.
Португальские исследователи в ходе исследования взяли для изучения 7 тысяч образцов из различных органов тела у 540 трупов. Были получены данные из оставшейся крови в тканях, где должны концентрироваться белки. Оказалось, что спустя 7 часов после прекращения функционирования организма, активность некоторых генов наоборот повышалась, что приводило к появлению новых белков. Наиболее "живучими" оказались стволовые клетки. Они после смерти человека поддерживают себя, а также не теряют способности самовосстанавливатся. Их активность наблюдается в течение последующих 48 часов.
Результаты научных изысканий помогут криминалистам в уточнении времени смерти. Также это некое доказательство, что после смерти есть жизнь. Подробная информация опубликована в Nature Communications.
Португальские исследователи в ходе исследования взяли для изучения 7 тысяч образцов из различных органов тела у 540 трупов. Были получены данные из оставшейся крови в тканях, где должны концентрироваться белки. Оказалось, что спустя 7 часов после прекращения функционирования организма, активность некоторых генов наоборот повышалась, что приводило к появлению новых белков. Наиболее "живучими" оказались стволовые клетки. Они после смерти человека поддерживают себя, а также не теряют способности самовосстанавливатся. Их активность наблюдается в течение последующих 48 часов.
Результаты научных изысканий помогут криминалистам в уточнении времени смерти. Также это некое доказательство, что после смерти есть жизнь. Подробная информация опубликована в Nature Communications.
Автор: Северов Андрей