Полина Гагарина обнародовала фото в объятиях мужа
Полина Гагарина обнародовала романтичное фото в объятьях своего супруга Дмитрия Искахова. На снимке пара целуется на фоне заходящего за горизонт Солнца.
Гагарина написала, что снимок был сделан известным столичным фотографом Владимиром Широковым. Публикацией фотографии певица решила поздравить супруга с днем рождения. К теплым словам присоединились и поклонники звезды, пожелав ее мужу всего самого наилучшего.
Поклонники отметили, что пара смотрится очень красиво и романтично, так как Гагарина и Исхаков по-настоящему влюблены друг в друга. В настоящее время супруги воспитывают общую дочь Мию, которой в апреле исполнится один год. Публикация всего за несколько часов собрала более 150 тысяч лайков. Фанаты пожелали семье любви и счастья.
Гагарина написала, что снимок был сделан известным столичным фотографом Владимиром Широковым. Публикацией фотографии певица решила поздравить супруга с днем рождения. К теплым словам присоединились и поклонники звезды, пожелав ее мужу всего самого наилучшего.
Поклонники отметили, что пара смотрится очень красиво и романтично, так как Гагарина и Исхаков по-настоящему влюблены друг в друга. В настоящее время супруги воспитывают общую дочь Мию, которой в апреле исполнится один год. Публикация всего за несколько часов собрала более 150 тысяч лайков. Фанаты пожелали семье любви и счастья.
Автор: Махов Артем