В Киргизии врач восемь часов сжимал рану клиента ожидая хирурга
Хирург Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Киргизии Эльзар Токтоназаров на своей странице в Facebook рассказал о по поступке врача из Бакай-Атинской больнице. Он восемь часов, в ожидании коллеги из Бишкека, сдавливал рану пациенту, чтобы тот не умер от потери крови.
К ним в больницу поступил в больницу вечером 21 февраля с ножевым ранением в сердце и обширным кровотечением после драки. При помощи санавиации из столицы республики в Бакай-Атинскую больницу вызвали еще одного хирурга. Лишь к утру на место прибыл врач из Бишкека, который и зашил рану. На данный момент состояние пациента медики оценивают как стабильное.
К ним в больницу поступил в больницу вечером 21 февраля с ножевым ранением в сердце и обширным кровотечением после драки. При помощи санавиации из столицы республики в Бакай-Атинскую больницу вызвали еще одного хирурга. Лишь к утру на место прибыл врач из Бишкека, который и зашил рану. На данный момент состояние пациента медики оценивают как стабильное.
Автор: Сергей Сидорин