В Ростове нетрезвый охранник преследовал покупателей в супермаркете
В Ростове-на-Дону произошел инцидент в одном из супермаркетов, охранник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубил посетителям, после чего продолжил, оскорбления, преследуя их. Нарушение общественного порядка имело место 23 февраля.
Жительницы областного города пожаловались на недостойное, как они считают, поведение одного из мужчин, работающего охранником в торговом центре «Астор Плаза», расположенном на проспекте Будённовский, 49. Конфликт произошел после полуночи, две молодые женщины вошли в супермаркет, после чего охранник, стоявший на входе, начал что-то кричать им вслед. После этого мужчина подошел вплотную к посетительницам и начал им хамить. Женщины направились в отдел молочной продукции, причём охранник следовал за ними по пятам, оскорбляя и унижая их.
Вскоре выяснилось, что сотрудник супермаркета находится в нетрезвом состоянии. Клиентки ТЦ были возмущены, они не понимают, куда смотрит администрация супермаркета, допуская подобные правонарушения со стороны своих сотрудников. Жалоба покупательниц была размещена в одном из ростовских пабликов, после чего видеосюжет опубликовали во всемирной сети, сообщают местные СМИ.
Жительницы областного города пожаловались на недостойное, как они считают, поведение одного из мужчин, работающего охранником в торговом центре «Астор Плаза», расположенном на проспекте Будённовский, 49. Конфликт произошел после полуночи, две молодые женщины вошли в супермаркет, после чего охранник, стоявший на входе, начал что-то кричать им вслед. После этого мужчина подошел вплотную к посетительницам и начал им хамить. Женщины направились в отдел молочной продукции, причём охранник следовал за ними по пятам, оскорбляя и унижая их.
Вскоре выяснилось, что сотрудник супермаркета находится в нетрезвом состоянии. Клиентки ТЦ были возмущены, они не понимают, куда смотрит администрация супермаркета, допуская подобные правонарушения со стороны своих сотрудников. Жалоба покупательниц была размещена в одном из ростовских пабликов, после чего видеосюжет опубликовали во всемирной сети, сообщают местные СМИ.
Автор: Семен Зайцев