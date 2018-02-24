В Санкт-Петербурге неизвестные похитили девушку у отделения полиции в Купчино
В Санкт-Петербурге неизвестные похитили девушку рядом с отделением полиции в Купчино. По предварительной информации, злоумышленники уехали с места происшествия на машине.
В правоохранительные органы обратился молодой человек, который назвался бойфрендом похищенной девушки. По его словам, трое неизвестных обманным путем заманили ее в машину, после чего уехали. Девушке сказали, что в салоне транспортного средства сидит ее подруга, которая попросила ее подойти.
Спустя несколько часов злоумышленники привезли девушку обратно, но забрали у нее мобильный телефон и 500 рублей. Молодой человек пострадавшей также отметил, что преступники могут быть уроженцами Киргизии.
В правоохранительные органы обратился молодой человек, который назвался бойфрендом похищенной девушки. По его словам, трое неизвестных обманным путем заманили ее в машину, после чего уехали. Девушке сказали, что в салоне транспортного средства сидит ее подруга, которая попросила ее подойти.
Спустя несколько часов злоумышленники привезли девушку обратно, но забрали у нее мобильный телефон и 500 рублей. Молодой человек пострадавшей также отметил, что преступники могут быть уроженцами Киргизии.
Автор: Махов Артем