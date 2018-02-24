В Башкирии женщину отправили рожать за сотни километров, младенец умер
Общественный активист Эльза Малиумшина рассказала, что в Башкирии женщину отправили рожать за сотни километров, в результате чего младенец умер. Роженицу повезли из Архангельского района в Уфу, по дороге у нее открылось кровотечение.
В роддоме по месту жительства женщины, ей отказали в предоставлении квалифицированной помощи и направили в республиканский перинатальный центр. В столице Башкирии ребенок появился на свет при помощи операции кесарева сечения, после чего его направили в реанимацию. Спустя три дня новорожденный скончался.
Малиумшина рассказывает, что беременность проходила хорошо, а ребенок родился весом 3460 граммов рост 53 сантиметров. Она не понимает, по какой причине женщину направили рожать в Уфу. Сегодня ребенка похоронили, связаться с родителями ей еще не удалось.
Активистка рассказывает, что это не первый подобный случай в регионе за последние несколько лет. Она связывает это с оптимизацией роддомов, ведь во многих регионах уже не осталось своих родильных домов.
В роддоме по месту жительства женщины, ей отказали в предоставлении квалифицированной помощи и направили в республиканский перинатальный центр. В столице Башкирии ребенок появился на свет при помощи операции кесарева сечения, после чего его направили в реанимацию. Спустя три дня новорожденный скончался.
Малиумшина рассказывает, что беременность проходила хорошо, а ребенок родился весом 3460 граммов рост 53 сантиметров. Она не понимает, по какой причине женщину направили рожать в Уфу. Сегодня ребенка похоронили, связаться с родителями ей еще не удалось.
Активистка рассказывает, что это не первый подобный случай в регионе за последние несколько лет. Она связывает это с оптимизацией роддомов, ведь во многих регионах уже не осталось своих родильных домов.
Автор: Сергей Сидорин