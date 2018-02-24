Госдума заинтересовалась, платит ли Ольга Бузова налоги государству
В Госдуме обеспокоены отсутствием контроля фискальных органов за бизнес-деятельностью блогеров в Интернете. По данным специалистов, Ольга Бузова зарабатывает до 100 млн рублей в год.
Ольга Бузова добилась большой популярности в результате своей творческой деятельности. Звезда успешно конвертирует узнаваемость в денежные знаки. Так, имея в Instagram более 12 млн подписчиков, певица, скорее всего, скрытно рекламирует самые разные товары и торговые марки. Например, гуляет по парку со своими любимыми чипсами, кроме них, в кадре может оказаться любой товар или место.
Специалисты из РИАБ провели исследование рекламной деятельности Ольги Бузовой и пришли к выводу, что годовой доход от этой сферы составляет до 100 000 000 рублей. Заинтересовались заработками блогеров в Сети и в Государственной Думе. Заместитель главы комитета по информтехнологиям жалуется, что ФСН не имеет возможности контролировать бизнес-деятельность в виртуальном пространстве. Он уточняет, что сложно доказательно привязать тот или иной аккаунт конкретному человеку и остается надеяться на их честность при уплате налогов.
Ольга Бузова добилась большой популярности в результате своей творческой деятельности. Звезда успешно конвертирует узнаваемость в денежные знаки. Так, имея в Instagram более 12 млн подписчиков, певица, скорее всего, скрытно рекламирует самые разные товары и торговые марки. Например, гуляет по парку со своими любимыми чипсами, кроме них, в кадре может оказаться любой товар или место.
Специалисты из РИАБ провели исследование рекламной деятельности Ольги Бузовой и пришли к выводу, что годовой доход от этой сферы составляет до 100 000 000 рублей. Заинтересовались заработками блогеров в Сети и в Государственной Думе. Заместитель главы комитета по информтехнологиям жалуется, что ФСН не имеет возможности контролировать бизнес-деятельность в виртуальном пространстве. Он уточняет, что сложно доказательно привязать тот или иной аккаунт конкретному человеку и остается надеяться на их честность при уплате налогов.
Автор: Северов Андрей