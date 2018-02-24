В Калуге разыскивают пропавшую ранее 64-летнюю женщину
На территории Калуги полиция предпринимает усилия с целью розыска исчезнувшей ранее 64-летней пенсионерки. Пожилая женщина ушла из одного из стационарных медицинских учреждений областного города 19 февраля.
О местонахождении местной жительницы до сих пор ничего неизвестно, розыск пропавшей женщины проводится на протяжении пяти суток. Особо отмечено, что женщина дезориентирована, она нуждается в срочной медицинской помощи. Пенсионерка в момент исчезновения была тепло одета, с собой она имела небольшую сумку.
Волонтёры обратились в Сети с призывом к добровольцам помочь в поисках пропавшей ранее пожилой женщины. Информационное сообщение об этом размещено на WEB-странице регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга».
О местонахождении местной жительницы до сих пор ничего неизвестно, розыск пропавшей женщины проводится на протяжении пяти суток. Особо отмечено, что женщина дезориентирована, она нуждается в срочной медицинской помощи. Пенсионерка в момент исчезновения была тепло одета, с собой она имела небольшую сумку.
Волонтёры обратились в Сети с призывом к добровольцам помочь в поисках пропавшей ранее пожилой женщины. Информационное сообщение об этом размещено на WEB-странице регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга».
Автор: Семен Зайцев