Ученые нашли экономичный способ получения аммиака в домашних условиях
Ученые нашли новый способ производства аммиака в домашних условиях. По словам специалистов, для этого потребуется борилен, который будет разделять и связывать атомы азота.
Производство аммиака на сегодняшнем этапе развития индустрии потребляет примерно 1 процент от всей электроэнергии мира. Исследователи рассказали, что расход можно существенно уменьшить, применяя молекулы борилена. Данный класс соединений используется для ускорения реакции без использования внешних симуляций.
Ранее для реакций в производстве аммиака использовали металл. Его атомы разрывали связь в структуре азота, что приводило к образованию необходимого вещества. Созданная учеными молекула повторяет орбитальную структуру металла. В настоящее время рано говорить о внедрении методики, но специалисты уверены, что в течение нескольких лет все производства перейдут именно на нее.
Производство аммиака на сегодняшнем этапе развития индустрии потребляет примерно 1 процент от всей электроэнергии мира. Исследователи рассказали, что расход можно существенно уменьшить, применяя молекулы борилена. Данный класс соединений используется для ускорения реакции без использования внешних симуляций.
Ранее для реакций в производстве аммиака использовали металл. Его атомы разрывали связь в структуре азота, что приводило к образованию необходимого вещества. Созданная учеными молекула повторяет орбитальную структуру металла. В настоящее время рано говорить о внедрении методики, но специалисты уверены, что в течение нескольких лет все производства перейдут именно на нее.
Автор: Махов Артем