Ирина Салтыкова больше не скрывает роман с женатым олигархом
Ирина Салтыкова решила больше не скрывать свой роман с женатым олигархом. Такое признание артистки прозвучало в беседе с Лерой Кудрявцевой в рамках передачи “Секрет на миллион”.
Сперва Ирина Салтыкова вспомнила свой не слишком удачный брак с Виктором Салтыковым, отметив, что бывший муж позволял себе поднимать на нее руку. Долгое время артистка боялась подпускать к себе кого-либо, но спустя четыре года в ее жизни появился галантный мужчина, который красиво за ней ухаживал. От был богатым и заваливал ее подарками, а длился такой роман в течение шести лет. Назвать имени ухажера Салтыкова не может, поскольку ее избранник был женат. При этом она уточнила, что с супругой он давно не жил, но не разводилась пара только ради общих детей.
Отношения распались из-за “глупости”, и с тех пор у нее случился только один новый роман. Певица призналась, что сейчас у нее тоже есть любимый человек, но говорить она о нем не хочет, просто надеется, что это именно “тот самый” союз, который удастся сохранить надолго.
Сперва Ирина Салтыкова вспомнила свой не слишком удачный брак с Виктором Салтыковым, отметив, что бывший муж позволял себе поднимать на нее руку. Долгое время артистка боялась подпускать к себе кого-либо, но спустя четыре года в ее жизни появился галантный мужчина, который красиво за ней ухаживал. От был богатым и заваливал ее подарками, а длился такой роман в течение шести лет. Назвать имени ухажера Салтыкова не может, поскольку ее избранник был женат. При этом она уточнила, что с супругой он давно не жил, но не разводилась пара только ради общих детей.
Отношения распались из-за “глупости”, и с тех пор у нее случился только один новый роман. Певица призналась, что сейчас у нее тоже есть любимый человек, но говорить она о нем не хочет, просто надеется, что это именно “тот самый” союз, который удастся сохранить надолго.
Автор: Марина Вебер