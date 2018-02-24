В хоккейном матче за бронзу ОИ-2018 Канада обошла Чехию
В рамках хоккейного матча за право владеть бронзой ОИ-2018 сборная Канады сумела обойти спортсменов из Чехии. Игра оказалась достаточно насыщенной, и в ходе сражения хоккеистам удалось реализовать десять шайб.
В матче за третье место канадцам удалось выложиться на полную и обойти своих соперников из Чехии. Представители сборной Канады сумели в сумме реализовать шесть шайб, пока чешские спортсмены забили только четыре гола. Это отодвинуло их за пределы тройки лидеров непосредственно в хоккее.
Финальное сражение за золотую и серебряную награду Олимпиады-2018 состоится уже в грядущее воскресенье, 25 февраля. В решающей “битве” сборная России должна сыграть против спортсменов из Германии. Стартует большая игра в 07:10 по мск.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, чешские биатлонисты решили объявить бойкот российского этапа Кубка мира.
В матче за третье место канадцам удалось выложиться на полную и обойти своих соперников из Чехии. Представители сборной Канады сумели в сумме реализовать шесть шайб, пока чешские спортсмены забили только четыре гола. Это отодвинуло их за пределы тройки лидеров непосредственно в хоккее.
Финальное сражение за золотую и серебряную награду Олимпиады-2018 состоится уже в грядущее воскресенье, 25 февраля. В решающей “битве” сборная России должна сыграть против спортсменов из Германии. Стартует большая игра в 07:10 по мск.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, чешские биатлонисты решили объявить бойкот российского этапа Кубка мира.
Автор: Марина Вебер