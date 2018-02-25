Лыжник Йон Олссон приобрел эксклюзивный Audi RS6 Avant
Знаменитый лыжник и фрирайдер Йон Олссон приобрел в свой уникальный гараж эксклюзивный Audi RS6 Avant, разработанный в тюнинг-ателье ABT Sportsline. У Олссона уже была схожая модель Audi RS6 DTM, но ее угнали, а позже сожгли.
Автомобиль оснащен четырехлитровым двигателем V8 мощностью 735 лошадиных сил при 920 Нм крутящего момента. В обычной версии Audi RS6 Avant установлен двигатель мощностью 605 лошадиных сил при 700 Нм крутящего момента. Кроме изменения технических параметров автомобиля, специалисты ABT Sportsline поработали и над внешним видом модели. Кузов стал более агрессивным, появилась чрезвычайно громкая система выхлопа, а также черно-белая ливрея с красным разделителем. Отмечается, что необычный дизайн придумал сам Олссон, который не мог определиться, автомобиль какого цвета – черного или белого – ему приобретать.
Стоимость тюнингованной версии Audi RS6 Avant не сообщается. Снимки модели доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что на европейском рынке представлена Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition, которая вышла лимитированной серией.
Автомобиль оснащен четырехлитровым двигателем V8 мощностью 735 лошадиных сил при 920 Нм крутящего момента. В обычной версии Audi RS6 Avant установлен двигатель мощностью 605 лошадиных сил при 700 Нм крутящего момента. Кроме изменения технических параметров автомобиля, специалисты ABT Sportsline поработали и над внешним видом модели. Кузов стал более агрессивным, появилась чрезвычайно громкая система выхлопа, а также черно-белая ливрея с красным разделителем. Отмечается, что необычный дизайн придумал сам Олссон, который не мог определиться, автомобиль какого цвета – черного или белого – ему приобретать.
Стоимость тюнингованной версии Audi RS6 Avant не сообщается. Снимки модели доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что на европейском рынке представлена Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition, которая вышла лимитированной серией.
Автор: Сергей Сидорин