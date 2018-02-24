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BMW подозревают в махинациях с дизельными моторами
BMW заподозрили в махинациях, имеющих отношение к дизельным двигателям, речь идёт об установке в них ПО, некорректно измеряющего количество токсичных выхлопов, выбрасываемых в атмосферу. Об этом сообщает медиа-издание Der Spiegel.

BMW подозревают в махинациях с дизельными моторами

В Германии разгорается очередной «дизельный» скандал, он может небезосновательно коснуться не менее 11 тысяч машин, выпущенных немецким концерном BMW. Речь идёт о седанах и универсалах пятой и седьмой серий, в их моторах обнаружена компьютерная программа, которая может изменять характеристики вредных выбросов. Ранее скандальная ситуация возникла в группе Volkswagen AG. Теперь, как полагают эксперты, это может коснуться и баварского производителя. В западных массмедиа 24 февраля опубликована статья, её авторы обвиняют западногерманский концерн в нечестности по отношению к своим клиентам. Речь идёт о нарушениях, недопустимых с точки зрения надзорных органов ФРГ. Обнаруженная «неисправность» имеет отношение к более чем 10 тысячам автомобилей, они в срочном порядке будут отозваны на территории Германии.

Баварский концерн за свой счёт исправит обнаруженные недочёты и установит другую версию программного обеспечения. В штаб-квартире BMW указывают на дефектность ПО, именно поэтому происходят искажения в выбросах в атмосферу вредных веществ.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 19:00
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