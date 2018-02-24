В Петербурге во время прыжков на батуте школьница повредила внутренние органы
В Санкт-Петербурге девятилетняя школьница повредила внутренние органы, что произошло во время прыжков на батуте. В настоящее время состояние подростка медиками оценивается как тяжелое.
Инцидент отмечен накануне вечером, 23 февраля, в Выборгском районе Петербурга при посещении школьницей одного из местных ТЦ, где был установлен батут. Сперва она прыгала нормально, однако неожиданно упала, после чего на место были вызваны сотрудники скорой помощи. Девятилетнего ребенка оперативно доставили в больницу, где у нее впоследствии диагностировали тупую травму живота, а также селезенки.
Состояние юной жительницы Северной столицы оценивается врачами как тяжелое, и в настоящее время ей оказывается необходимая помощь. При этом эксперты подчеркивают, что такого рода инциденты в последнее время достаточно часто фиксируются непосредственно в батутных центрах.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, в Санкт-Петербурге подросток получил травмы после падения из окна.
Инцидент отмечен накануне вечером, 23 февраля, в Выборгском районе Петербурга при посещении школьницей одного из местных ТЦ, где был установлен батут. Сперва она прыгала нормально, однако неожиданно упала, после чего на место были вызваны сотрудники скорой помощи. Девятилетнего ребенка оперативно доставили в больницу, где у нее впоследствии диагностировали тупую травму живота, а также селезенки.
Состояние юной жительницы Северной столицы оценивается врачами как тяжелое, и в настоящее время ей оказывается необходимая помощь. При этом эксперты подчеркивают, что такого рода инциденты в последнее время достаточно часто фиксируются непосредственно в батутных центрах.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, в Санкт-Петербурге подросток получил травмы после падения из окна.
Автор: Марина Вебер