Актер Алексей Климушкин получил опасную травму на производстве
Известный по различным сериалам актер Алексей Климушкин получил опасную травму на производстве. Повреждения затронули один из глаз.
Алексей Климушкин снимается в сериале «САШАТАНЯ», также зрители должны были заметить его в «Универе». Артист, кроме этого, появляется в фильмах, участвует в театральных гастролях. Неприятность случилась на съемках, правый глаз получил ожог первой степени. Это не сильно опасная травма и лечится в амбулаторных условиях. Он поделился фотографией в Instagram, где написал, что многим жизнь актера кажется сплошным праздником, но такие случаи можно рассматривать как плату за успех.
Причиной такой травмы может стать грим, где в составе есть опасные клеи, также могут повлиять источники яркого света, например, кинософиты. Алексей Климушкин пожаловался на медиков скорой помощи, который не узнали актера, но похвалил врача за хорошее отношение. Подписчики в комментариях старались морально поддержать кумира и желали скорейшего выздоровления.
Алексей Климушкин снимается в сериале «САШАТАНЯ», также зрители должны были заметить его в «Универе». Артист, кроме этого, появляется в фильмах, участвует в театральных гастролях. Неприятность случилась на съемках, правый глаз получил ожог первой степени. Это не сильно опасная травма и лечится в амбулаторных условиях. Он поделился фотографией в Instagram, где написал, что многим жизнь актера кажется сплошным праздником, но такие случаи можно рассматривать как плату за успех.
Причиной такой травмы может стать грим, где в составе есть опасные клеи, также могут повлиять источники яркого света, например, кинософиты. Алексей Климушкин пожаловался на медиков скорой помощи, который не узнали актера, но похвалил врача за хорошее отношение. Подписчики в комментариях старались морально поддержать кумира и желали скорейшего выздоровления.
Автор: Северов Андрей