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Актер Алексей Климушкин получил опасную травму на производстве
Известный по различным сериалам актер Алексей Климушкин получил опасную травму на производстве. Повреждения затронули один из глаз.

Актер Алексей Климушкин получил опасную травму на производстве


Алексей Климушкин снимается в сериале «САШАТАНЯ», также зрители должны были заметить его в «Универе». Артист, кроме этого, появляется в фильмах, участвует в театральных гастролях. Неприятность случилась на съемках, правый глаз получил ожог первой степени. Это не сильно опасная травма и лечится в амбулаторных условиях. Он поделился фотографией в Instagram, где написал, что многим жизнь актера кажется сплошным праздником, но такие случаи можно рассматривать как плату за успех.

Причиной такой травмы может стать грим, где в составе есть опасные клеи, также могут повлиять источники яркого света, например, кинософиты. Алексей Климушкин пожаловался на медиков скорой помощи, который не узнали актера, но похвалил врача за хорошее отношение. Подписчики в комментариях старались морально поддержать кумира и желали скорейшего выздоровления.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 20:10
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