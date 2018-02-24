Подростки в Красноярске закинули кошку в раскаленную духовку
В Красноярске несколько подростков закинули кошку в предварительно раскаленную духовку. Сейчас проверка по факту данного инцидента проводится сотрудниками СКР Красноярского края.
Накануне в Сети подростки разместили видео издевательств над животным, что происходило на вечеринке. Предварительно, кошке сломали позвоночник, после чего ее несколько раз помещали в духовку, разогретую до 370 градусов. Свои истязания жители Красноярска решили опубликовать в Интернете, наткнувшись на критику от пользователей. Некоторые даже угрожали подросткам, поэтому в итоге автор видео решил удалить возмутившие публику материалы.
Инцидент привлек внимание сотрудников СКР, которые уже организовали по данному факту проверку. По итогам последней также может утверждаться процессуальное решение.
С прошлого года на территории России ужесточено наказание граждан за жестокое обращение с животными, за что теперь можно получить срок до трех лет. При некоторых обстоятельствах, например, съемке истязаний на видео и размещении материалов в Сети, наказание может увеличиваться до пяти лет.
Накануне в Сети подростки разместили видео издевательств над животным, что происходило на вечеринке. Предварительно, кошке сломали позвоночник, после чего ее несколько раз помещали в духовку, разогретую до 370 градусов. Свои истязания жители Красноярска решили опубликовать в Интернете, наткнувшись на критику от пользователей. Некоторые даже угрожали подросткам, поэтому в итоге автор видео решил удалить возмутившие публику материалы.
Инцидент привлек внимание сотрудников СКР, которые уже организовали по данному факту проверку. По итогам последней также может утверждаться процессуальное решение.
С прошлого года на территории России ужесточено наказание граждан за жестокое обращение с животными, за что теперь можно получить срок до трех лет. При некоторых обстоятельствах, например, съемке истязаний на видео и размещении материалов в Сети, наказание может увеличиваться до пяти лет.
Автор: Марина Вебер