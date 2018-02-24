Илон Маск отправил в космос инопланетянам секретный груз
По данным источников, знакомых с инсайдерской информацией, внутри автомобиля Tesla, который полетел в космос на ракете Falcon Heavy, Илон Маск отправил в космос секретный груз. В вишневом родстере он отправил послание внеземным цивилизациям.
Изобретатель решил послать инопланетянам диск с записью фантастической саги Исаака Азимова «Фонд». Срок годности данного диска составляет 14 миллиардов лет. В компании Space X отметили, что намерены и в дальнейшем отправлять послания инопланетянам. По словам Илона Маска, человечеству необходимо контактировать с инопланетянами и первыми проявлять активность.
У данной позиции есть и противники. Они считают, что не следует отправлять инопланетянам слишком много информации о Земле. Пришельцы могут ей воспользоваться для захвата планеты в будущем.
Ранее сообщалось, что россияне критикуют Илона Маска из-за его успешности.
Изобретатель решил послать инопланетянам диск с записью фантастической саги Исаака Азимова «Фонд». Срок годности данного диска составляет 14 миллиардов лет. В компании Space X отметили, что намерены и в дальнейшем отправлять послания инопланетянам. По словам Илона Маска, человечеству необходимо контактировать с инопланетянами и первыми проявлять активность.
У данной позиции есть и противники. Они считают, что не следует отправлять инопланетянам слишком много информации о Земле. Пришельцы могут ей воспользоваться для захвата планеты в будущем.
Ранее сообщалось, что россияне критикуют Илона Маска из-за его успешности.
Автор: Сергей Сидорин