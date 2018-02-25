Зонт NASA Juno сделал редкие снимки провала южного полюса Юпитера
Зонд NASA Juno передал на Землю несколько впечатляющих фотоснимков Юпитера, в ходе выполняемой миссии аппарат сфотографировал провал южного полюса газового гиганта. По мнению экспертов, полученная информация уникальна.
Снимки размещены на официальном WEB-сайте космического ведомства США, на них запечатлён временный провал полюса, часто невидимого для астрофизиков, так как он остаётся в тени. Когда над южным сегментом планеты наступило некоторое улучшение цвета, Juno произвёл очередную съёмку, передав изображения Юпитера в NASA. Вслед за этим Джеральд Эйхштад, штатный художник космического агентства, при помощи компьютерных программ отредактировал полученные материалы. После этого фотоснимки были размещены на интернет-ресурсе JunoCam NASA. Во время фотосессии Juno располагался между 137,264 - 200,937 км непосредственно над вершиной облаков гигантской планеты.
Этого оказалось достаточно, чтобы произвести съёмку южного полюса гиганта. Особо отмечено, что часть снимков, полученных с борта зонда, публикуются для широкого доступа к ним.
Снимки размещены на официальном WEB-сайте космического ведомства США, на них запечатлён временный провал полюса, часто невидимого для астрофизиков, так как он остаётся в тени. Когда над южным сегментом планеты наступило некоторое улучшение цвета, Juno произвёл очередную съёмку, передав изображения Юпитера в NASA. Вслед за этим Джеральд Эйхштад, штатный художник космического агентства, при помощи компьютерных программ отредактировал полученные материалы. После этого фотоснимки были размещены на интернет-ресурсе JunoCam NASA. Во время фотосессии Juno располагался между 137,264 - 200,937 км непосредственно над вершиной облаков гигантской планеты.
Этого оказалось достаточно, чтобы произвести съёмку южного полюса гиганта. Особо отмечено, что часть снимков, полученных с борта зонда, публикуются для широкого доступа к ним.
Автор: Семен Зайцев