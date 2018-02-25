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Зонт NASA Juno сделал редкие снимки провала южного полюса Юпитера
Зонд NASA Juno передал на Землю несколько впечатляющих фотоснимков Юпитера, в ходе выполняемой миссии аппарат сфотографировал провал южного полюса газового гиганта. По мнению экспертов, полученная информация уникальна.

Зонт NASA Juno сделал редкие снимки провала южного полюса Юпитера

Снимки размещены на официальном WEB-сайте космического ведомства США, на них запечатлён временный провал полюса, часто невидимого для астрофизиков, так как он остаётся в тени. Когда над южным сегментом планеты наступило некоторое улучшение цвета, Juno произвёл очередную съёмку, передав изображения Юпитера в NASA. Вслед за этим Джеральд Эйхштад, штатный художник космического агентства, при помощи компьютерных программ отредактировал полученные материалы. После этого фотоснимки были размещены на интернет-ресурсе JunoCam NASA. Во время фотосессии Juno располагался между 137,264 - 200,937 км непосредственно над вершиной облаков гигантской планеты.

Этого оказалось достаточно, чтобы произвести съёмку южного полюса гиганта. Особо отмечено, что часть снимков, полученных с борта зонда, публикуются для широкого доступа к ним.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 04:00
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