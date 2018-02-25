Ученые: Старение мозга может начаться уже в 25 лет
Объединенная группа ученых сумела выяснить, что процесс старения мозга может начаться раньше, чем считалось ранее. В частности, подобные изменения иногда фиксируются уже в возрасте 25 лет.
Более ранние исследования предполагали, что стареть мозг начинает по достижении 40 лет, когда наблюдается снижение объемов белого, а также серого вещества. Однако ученые из Британии при поддержке польских коллег выяснили, что начало процесса старения мозга у некоторых может фиксироваться уже в 25-летнем возрасте. В констатации стартовавшего увядания мозга эксперты намерены использовать представленный ими метод, включающий показатели характера и частоты пульсации спинномозговой жидкости.
Исследования помогли ученым узнать, что состояние спинномозговой жидкости обычно проходит процесс согласования с дыханием, изменениями артериального давления и сердцебиением. Указанные факторы занимают решающее значение непосредственно для здоровья мозга.
Ранее ученые создали имплантат, способный доставлять лекарства напрямую в мозг.
Более ранние исследования предполагали, что стареть мозг начинает по достижении 40 лет, когда наблюдается снижение объемов белого, а также серого вещества. Однако ученые из Британии при поддержке польских коллег выяснили, что начало процесса старения мозга у некоторых может фиксироваться уже в 25-летнем возрасте. В констатации стартовавшего увядания мозга эксперты намерены использовать представленный ими метод, включающий показатели характера и частоты пульсации спинномозговой жидкости.
Исследования помогли ученым узнать, что состояние спинномозговой жидкости обычно проходит процесс согласования с дыханием, изменениями артериального давления и сердцебиением. Указанные факторы занимают решающее значение непосредственно для здоровья мозга.
Ранее ученые создали имплантат, способный доставлять лекарства напрямую в мозг.
Автор: Марина Вебер