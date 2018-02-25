"Однажды": Сергей Гармаш признался, что жена вышла на него сквозь страх
Сергей Гармаш признался, что жена решила выйти за него замуж, даже несмотря на свой страх. Тогда он был старше и просто пугал будущую супругу, о чем актер рассказал в рамках программы “Однажды”.
По словам Сергея Гармаша, когда он начал ухаживать за будущей женой, она была учащейся десятого класса. Он же к тому моменту успел закончить училище, пройти службу в армии и даже поработать в театре кукол. Девушка его просто боялась, поэтому все завязалось только к четвертому курсу. В итоге возлюбленная все же согласилась стать женой Гармаша, и сейчас пара счастливо живет в браке, который длится уже более 40 лет. Кроме того, вместе пара воспитывает двух детей.
Хотя актер очень любит работу в кино, своим главным “проектом” по-прежнему считает семью. Как-то Сергею Гармашу пришлось отговаривать дочь поступать на актерский факультет, поскольку он не видел в ней тех данных, которые помогут получить успех в этом деле. В итоге девушка решила стать исполнительным продюсером, поэтому отчасти связана с кинематографом.
По словам Сергея Гармаша, когда он начал ухаживать за будущей женой, она была учащейся десятого класса. Он же к тому моменту успел закончить училище, пройти службу в армии и даже поработать в театре кукол. Девушка его просто боялась, поэтому все завязалось только к четвертому курсу. В итоге возлюбленная все же согласилась стать женой Гармаша, и сейчас пара счастливо живет в браке, который длится уже более 40 лет. Кроме того, вместе пара воспитывает двух детей.
Хотя актер очень любит работу в кино, своим главным “проектом” по-прежнему считает семью. Как-то Сергею Гармашу пришлось отговаривать дочь поступать на актерский факультет, поскольку он не видел в ней тех данных, которые помогут получить успех в этом деле. В итоге девушка решила стать исполнительным продюсером, поэтому отчасти связана с кинематографом.
Автор: Марина Вебер